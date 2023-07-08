Metrobüste yangın çıktı; yolcular korkuyla kaçıştı
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Metrobüste yangın çıktı; yolcular korkuyla kaçıştı

Okmeydanı’nda metrobüsün motorunda başlayan yangında, alevler arka koltuklar altından yükseldi. Metrobüsteki yolcuların korkuyla aracı terk etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar-Zincirlikuyu hattında çalışan metrobüste saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Okmeydanı mevkiinde seyir halindeki metrobüsün motorunda başlayan yangında alevler arka koltuklar altından yükseldi. Aracın içinde yangın çıktığını gören yolcular bağırarak şoförü uyardı. Büyük korku yaşayan yolcular şoförün metrobüsü durdurmasıyla kendini dışarı attı.

Çıkan yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Müdahalenin ardından metrobüsün çekildiği öğrenildi.

(DHA)

 

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