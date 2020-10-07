Meteoroloji’den yeni uyarı
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Meteoroloji’den yeni uyarı

Meteoroloji, Marmara bölgesi için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge genelinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 Kg/m2), Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa’nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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