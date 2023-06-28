Meteoroloji’den yağış mesajı: Sağanaklara dikkat!

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün yurdun iç kesimlerinde yerel sağanak görülecek. Yağışlar yarın yurdun kuzey bölgelerinin tamamını saracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bugün İç Anadolu’da ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlar kendini gösterecek. Bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar hayatı etkileyecek.

YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya’nın kuzeydoğusu, Ege’nin doğusu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.