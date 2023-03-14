Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas ve çevresinde bugün ve yarın etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’den bugün yapılan uyarıda, Sivas ve çevresinde bugün öğleden sonra başlaması öngörülen sağanak yağışın yarın gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi. Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (salı) öğleden sonra Sivas çevrelerinde başlayacak olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak yarın (çarşamba) gece saatlerine kadar, başta güney ve doğu ilçeleri olmak üzere il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, 1600 m üzeri rakımlı yerlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlara bağlı meydana gelebilecek sel, su bakını, kuvvetli rüzgar, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (ANKA)