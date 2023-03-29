Meteoroloji’den Şırnak ve Hakkari’ye kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğusunda kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji, Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğusunda bugün ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda bugün (çarşamba) öğleden sonra yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların, gece ve yarın (perşembe) Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (ANKA)