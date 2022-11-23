Meteoroloji’den Şanlıurfa için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Şanlıurfa genelinde beklenen sağanak yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

MGM’den bugün yapılan uyarıda, yarın Şanlıurfa genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyuruldu. MGM’nin uyarısı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (perşembe) Şanlıurfa il genelinde görülecek olan sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (ANKA)