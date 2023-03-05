Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek sağanağın Akdeniz’in doğusunda Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

(AA)

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Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı
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