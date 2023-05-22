Meteoroloji’den sağanak yağış uyarı: Günlerce sürecek

Meteoroloji tarafından yayınlanan uyarılara göre hafta boyunca yurdun hemen hemen tamamını sağanak yağış etkileyecek. Yağışlar bazı bölgelerde kuvvetini artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumuna dair yayınladığı uyarılara göre sağanak yağış günlerce yurtta etkili olacak. Yer yer kuvvetini artıracak yağışlar bugün özellikle Ege Bölgesi’nin güneyinde ve Akdeniz Bölgesi’nin batısında güçlü olarak kendini gösterecek.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Adana, Mersin, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Bolu ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın: Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.