Meteoroloji’den Rize ve Artvin’e yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yarın sabahtan itibaren beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. MGM’den bugün yapılan açıklama şöyle:

“27.10.2022 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/1 2 saat) olacağı tahmin ediliyor. 28.10.2022 Cuma öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların meydana getireceği sel, su baskını, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

(Ankahaber)