Meteoroloji’den Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerine yarın için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün yapılan açıklamada; Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği duyuruldu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“17.11.2022 Perşembe günü rüzgarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege’de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)