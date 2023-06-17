Meteoroloji’den Marmara ve Ege için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. İzmir Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde ise yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre; bugün Marmara’nın güneyi ve doğusundaki Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde başlayacak gök gürültülü sağanak yağışlar, yarın akşam saatlerine kadar devam edecek.

MGM’den yapılan bir başka açıklamada, “18.06.2023 Pazar akşam saatlerine kadar Sinop’un ve Ordu’nun iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yapıldı.

Ege bölgesinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış için ise şu açıklama yapıldı:

“18.06.2023 Pazar günü İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar’ın batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)