Meteoroloji’den Kuzey Ege için ‘fırtına’ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege’de yarın kısa süreli fırtına beklendiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kuzey Ege’de rüzgârın yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege’de kısa süreli fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji’den bugün yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kuzey Ege’de rüzgarın yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.” (ANKA)