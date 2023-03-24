Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! O iller dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Bingöl, Muş, Erzincan ve Tunceli’de yarın sabahtan itibaren sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün yapılan uyarıda; Bingöl, Muş, Erzincan ve Tunceli’de yarın saat 06:00’da başlaması beklenen kuvvetli sağanak yağışın pazar günü gece yarısına kadar etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; cumartesi ve pazar günleri Bingöl, Muş ve Erzincan’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Tunceli’de çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların,1800-1900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (ANKA)