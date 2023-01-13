Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu’da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışına karşı yurttaşları uyardı. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu’da beklenen kuvvetli sağanak yağış ve kar yağışına karşı yurttaşları uyardı. Meteoroloji’den yapılan açıklama şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, Adıyaman il geneli ile Gaziantep’in doğu, Şanlıurfa’nın batı ve Malatya’nın güney ilçelerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), 1100 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)