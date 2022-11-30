Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden sonra Edirne çevreleri, Kırklareli’nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ’ın ve Çanakkale’nin batısı, Balıkesir’in batı kesimleri, İzmir’in güney ve batı ilçeleri ile Aydın’ın batı kesimlerinde kuvvetli yağışa karşı dikkatli olunması uyarısını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne çevreleri, Kırklareli’nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ’ın ve Çanakkale’nin batısı ile Balıkesir’in batı kesimlerinde kuvvetli yağışa karşı uyarıda bulundu. Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra Edirne çevreleri, Kırklareli’nin kuzey ilçeleri, Tekirdağ’ın batısı, Çanakkale’nin batısı ile Balıkesir’in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış beklenildiğinden yaşanabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

İzmir’in güney ve batı ilçeleri ile Aydın’ın batı kesimlerinde kuvvetli yağışa karşı ise şu uyarıda bulundu:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir’in güney ve batı ilçeleri ile Aydın’ın batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)