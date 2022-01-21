Meteoroloji’den İstanbul ve birçok il için kritik uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul’un da olduğu birçok şehre uyarıda bulundu. MGM, sağanak yağış ve kara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul’da kuvvetli yerel yağmur ve sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. MGM’nin duyurusunda “İstanbul’da beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, 21.01.2022 Cuma günü öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

BATI KARADENİZ’DE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Karadeniz bölgesinin batısını da uyaran MGM, şu açıklamayı yaptı:

* Batı Karadeniz’de beklenen yağışların, 21.01.2022 Cuma akşam saatlerinden itibaren Bolu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun iç kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

* Bölgenin kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışların da önce yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı, 22.01.2022 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar şekline dönüşmesi bekleniyor.

* Bölgedeki kuvvetli kar yağışlarının 23.01.2022 Pazar öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BİR UYARI DA MARMARA İÇİN

Marmara bölgesinin güneyi ve doğusu ile İç Ege’nin kuzeyinde beklenen kuvvetli kar yağışlarına karşı vatandaşları uyaran MGM, şunları paylaştı:

* Marmara’nın güneyi ve doğusu (Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli) ile Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde beklenen yağışların, 21.01.2022 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

* Kuvvetli kar yağışlarının 22.01.2022 Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

* Kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ’NİN GÜNLÜK TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz’in batısı, Eskişehir, Trabzon,Rize, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın batı kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Trakya kesiminde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle batı ve güneybatı zamanla Marmara’da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 – 70 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı: Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 – 70 km / sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Zirai don uyarısı: Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

KARADENİZ BÖLGESİ’NE ‘AŞIRI’ SOĞUKLAR GELİYOR

Karadeniz Bölgesi’nin hafta sonundan itibaren ‘aşırı’ soğukların etkisi altına girmesi bekleniyor. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğukların 20-27 Ocak tarihleri arasında etkili olması tahmin ediliyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü-Samsun Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin (BTUM) son meteorolojik değerlendirmesi şöyle:

* Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, Cuma akşam saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlayarak etkili olacağı, Pazartesi gününden itibaren ise Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, bunun sonucunda bölgemiz genelinde ‘aşırı soğuk hava koşulları’nın görüleceği tahmin ediliyor.

*21 Ocak Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kastamonu kıyı kesimlerden başlayarak, zamanla Kastamonu, Sinop çevreleri ile Çorum’un batı ilçelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir

* 22 Ocak Cumartesi: Bölge genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. ağışların kıyı kesimlerde ( Samsun, Sinop, Kastamonu ve Ordu kıyı kesimleri) kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2), iç kesimler (Samsun, Sinop ve Ordu iç kesimleri) ile Amasya, Çorum, Kastamonu ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor.

* 23 Ocak Pazar: Bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Samsun’un doğusu ile Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer yoğun (20 cm) kar yağışı şeklinde, olması bekleniyor.

* 24 Ocak Pazartesi: Kastamonu’nun iç kesimleri ile Çorum’un kuzey batı kesimleri dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

* 25 Ocak Salı: Kastamonu, Sinop iç kesimleri ile Çorum’un kuzey kesimleri dışında bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgarın Cuma öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. İlerleyen günlerde kuzey ve kuzey batılı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

* Hava sıcaklıklarının hafta sonu kıyı kesimlerde 1 ila 4 derece, iç kesimlerde 3 ila 6 derece mevsim normallerinin altında, hafta başından (Pazartesi) itibaren kıyı kesimlerde 4 ila 6 derece, iç kesimlerde 6 ila 12 derece mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

* Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir. Bölgemiz genelinde görülmesi beklenen kuvvetli yağmur, kar yağışı, buzlanma ve don olayının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27 Ocak Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.