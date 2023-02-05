Meteoroloji’den İstanbul uyarısı: Tedbirli olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları, bu akşam itibariyle başlayacak kar yağışı ve yarın kuvvetli rüzgar ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da beklenen kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda bugün akşam saatlerinden itibaren yağışların etkisini arttıracağı ve yarın itibariyle karla karışık yağmur yağacağı belirtildi. Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektikleri konusunda uyarıldı. Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul’da beklenen yağışların bugün (05.02.2023 Pazar) akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Pazartesi sabah saatlerine kadar il genelinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar, Avrupa yakası ile şehrin yüksek kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

(ANKA)