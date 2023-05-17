Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı
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Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı

Marmara Bölgesi’nde, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara’nın doğusunda, İstanbul Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli, Sakarya’da yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. (AA)

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