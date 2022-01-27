Meteoroloji’den İstanbul dahil 36 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 36 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Bolu, Düzce, Ordu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Sakarya ve Kocaeli’de kar yağışının kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara’nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 İL İÇİN KUVVETLİ VE YOĞUN KAR UYARISI

Yağışların, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Ordu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzeyi ile Van’ın güney ilçelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE ANKARA’DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Kar yağışının Ankara, Eskişehir, Sivas, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bayburt, Samsun, Tokat, Trabzon, Erzurum, Mardin, Adana, Hatay, Afyonkarahisar, İstanbul, Bursa illerinde de devam edeceği bildirildi.

Hava sıcaklığının Trakya ile Kuzey Ege’de 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.