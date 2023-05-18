Meteoroloji’den il il gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs (yarın) için İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı. Yağışların; Bolu, Çankırı, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Aksaray çevreleri ile Kastamonu’nun güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji’nin bugün konuya ilişkin yaptığı uyarı şöyle:

“19 Mayıs 2023 Cuma günü İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Çankırı, Çorum, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Aksaray çevreleri ile Kastamonu’nun güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)