Meteoroloji’den hava durumu uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğusu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güney ve batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 28

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu 35

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

(İHA)