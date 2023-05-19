Meteoroloji’den hafta sonu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İç Anadolu ve Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Mayıs (yarın) için İç Anadolu ve Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların Konya’nın güney ve doğusu, Karaman, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çorum ve Tokat çevreleri ile Kastamonu’nun güney, Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’nin bugün konuya ilişkin yaptığı uyarı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde yarın (Cumartesi) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İç Anadolu’nun güney doğusu (Konya’nın güney ve doğusu, Karaman, Niğde, Kayseri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu), Çorum ve Tokat çevreleri ile Kastamonu’nun güney, Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (ANKA)