Meteoroloji’den fırtına uyarısı
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Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ile Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Güney Ege’nin güneyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşamdan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz’de (Antalya Körfezi) ise yarın sabahtan itibaren kuzeyden esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. (AA)

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Meteoroloji’den fırtına uyarısı
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