Meteoroloji’den Ege için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Kastamonu çevresinde yarın meydana gelmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın meydana gelmesi beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarı yaptı. Meteoroloji’den bugün yapılan uyarı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; sağanak ve gök gürültülü yağışların, yarın (Salı) İç Ege (Denizli, Uşak, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın doğusu, Kütahya’nın güneyi), Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

(ANKA)