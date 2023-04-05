Meteoroloji’den Ege Bölgesi’ne uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa’da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olmasının beklenildiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji, İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa’da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağı uyarısını yaptı. Meteoroloji’nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre, 06.04.2023 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa’nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çağlı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)