Meteoroloji’den deprem bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa’nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş’ın güney ve doğusu, Gaziantep’in kuzey ve doğusunda bugün sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini bildirerek; vatandaşları sel ve su baskınları, yıldırım düşmesi, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesi genelinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlardan sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi. Meteoroloji’den bugün yapılan yazılı açıklamada, yağışların bugün öğleden sonra başlayıp akşam saatlerinde etkisini arttırmasının beklendiği belirtildi. Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün (Cuma) öğleden sonra bölgede başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağışların, bu akşam (Cuma) saatlerinden sonra etkisini artırarak deprem bölgesi genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa’nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş’ın güney ve doğusu, Gaziantep’in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, Kahramanmaraş’ın kuzey ve doğu, Adıyaman’ın kuzey, Malatya’nın güney ve batısının yükseklerinde 1500 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgede yakın zaman önce gerçekleşen şiddetli yağışlar sebebi ile toprağın doymuş olması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmiş olması ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

(ANKA)