Meteoroloji’den çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için bugün (9 Mart) saat 12.00 ile 17 Mart saat 23.59 arasında meydana gelmesi beklenen çığ tehlikesi için uyarıda bulundu. Meteorolojiden bugün yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)