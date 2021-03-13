Meteoroloji’den buzlanma, don ve çığ uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için buzlanma, don çığ, uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edildiği belirtilerek, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölge genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgârın; genellikle kuzey ve kuzeydoğudan hafif zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Van Gölü’nde hava durumu: parçalı az bulutlu, rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; dalga: 0,25 ila 0,5m; görüş: iyi. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van 4, Muş 9, Bitlis 6 ve Hakkâri’de 8 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

(İHA)