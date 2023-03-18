Meteoroloji’den beş il için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji’den beş il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt’te yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek “Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt’te kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji’den ilgili 5 il için bugün yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan değerlendirmelere göre, 19.03.2023 Pazar günü ilk saatlerden itibaren Mardin, Siirt, Batman ve Hakkari’de yerel olarak kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

(ANKA)

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