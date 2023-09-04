Meteoroloji’den beklenen haber geldi: Havalar serinliyor

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların etkisiyle hava sıcaklıklarında düşüş hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Marmara, Ege, İç Anadolu Bölgesi’nde haftanın ilk yarısında sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları geçtiğimiz haftaya göre daha düşük hissedilecek. Yağışların hafta ortasında yurdun doğusunda yerel olarak görüleceği tahmin ediliyor.

YER YER KUVVETLENECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.