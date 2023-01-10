Meteoroloji’den Batı Akdeniz için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Antalya, Isparta ve Burdur’da bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji’den bugün yapılan uyarıda; Antalya, Isparta ve Burdur’da bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli sağanak yağışın perşembe günü akşam saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiği bildirildi. Uyarıda şunlar kaydedildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (salı) saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta ve Burdur) görülecek olan sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kilogram/metrekare), Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (60-120 kilogram/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. 12.01.2023 (perşembe) günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların iç kesimlerde, bin 200 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olması tahmin edildiğinden, başta Antalya ile Konya karayolundaki geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli güneyli rüzgar ve kıyı şeridinde yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

(ANKA)