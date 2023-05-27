Meteoroloji’den Antalya için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Antalya’da beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, bugün yaptığı uyarıda, Antalya’da yarın etkili olması beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın pazartesi günü sabah saatlerine kadar süreceğini duyurdu. Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

“28.05.2023 Pazar günü Antalya’da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların merkez ve batı ilçelerinde yerel çok kuvvetli (51-75 kg/m2), doğu kesimlerde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların pazartesi günü sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)