Meteoroloji’den Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’nın bazı ilçelerindeki kuvvetli sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından Ankara’daki hava muhalefetine ilişkin bir paylaşım yaptı. Yavaş’ın açıklaması şöyle:

“Değerli hemşehrilerim, Ankara’nın bazı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar devam etmektedir. İlgili tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde, 1205 araç ve 2340 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı müdahale etmektedir. Başkent 153 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.”

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ankara’nın kuzey ve batısına yönelik sağanak yağış uyarısı ise şöyle:

“Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre; Ankara’nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” (ANKA)