Meteorolojiden 18 ile sağanak yağış uyarısı

Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Karadeniz kıyıları, İstanbul’un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas’ın batı, Yozgat’ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane’nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun’un doğu çevreleri (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Giresun ve Trabzon’un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde boğaz çevreleri ile kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların Salıpazarı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.) 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.) 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

(İHA)