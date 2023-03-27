Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 15 derece birden azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin yarından itibaren Balkanlar’dan gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, sıcaklıkların 8-15 derece azalacağı konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, salı gününden itibaren ülkenin Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji uyarısı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin 28.03.2023 Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ülkemizin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor. Rüzgarın, Salı günü kuzey, iç ve batı kesimlerde, Çarşamba günü doğu bölgelerde kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Soğuk hava, yer yer etkili kar yağışları ile kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalara, zirai don, buzlanma ve sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı, meteorolojik rapor ve uyarılar dikkatle takip edilmelidir.”

(ANKA)