Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre bayram tatilinin ardından yeni haftada sağanak yağış bölgesel olarak kendini gösterecek. Marmara’nın batısı ve Batı Karadeniz’de yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu verilerine göre sağanak yağış haftanın ilk gününde yer yer kuvvetli olarak görülecek. Sabah saatlerinde Trakya’da görülecek yağışlar ilerleyen saatlerde Batı Karadeniz, Ege Bölgesi’nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da da yer yer etkili olacak.

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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