Meteoroloji paylaştı: Kar etkisini artırmaya devam edecek! Hafta sonuna dikkat

Yurdu etkisi altına alan karlı hava dalgası tahminlere göre uzun soluklu olacak. Yarın etkisini azaltması beklenen yağış hafta sonu kuvvetlenerek gelecek haftayı da içine alacak şekilde sürecek.

Tüm Türkiye soğuk ve karlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul dahil birçok şehirde yer yer beyaz örtü oluşurken iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı hayatı zorlaştırmaya başladı.

Tahminlere göre yarın etkisini azaltması beklenen kar yağışı hafta sonu kuvvetlenecek, günlerce kar yağışı ülke gündeminde kalacak. Cumartesi günü güney ve batı kıyılarımız hariç tüm bölgelerde kar bekleniyor.

KIŞ ŞARTLARI YURDU SARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.