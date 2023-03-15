Meteoroloji uyardı! Güneybatı kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Muğla, Isparta, Burdur ve Antalya’da bu gece ve yarın sağanak yağış beklendiğini belirterek, “Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun güneybatı kesimlerinde beklenen şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlardan sel, yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istedi. Meteoroloji’den bugün yapılan yazılı açıklamada, yağışların bu gece saat 03:00’te başlayıp yarın gece yarısına sürmesinin beklendiği belirtildi. Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 16.03.2023 perşembe günü ilk saatlerden itibaren Muğla’da, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri başta olmak üzere Isparta ve Burdur’un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2), Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1500 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Şiddetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)