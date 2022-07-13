Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
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Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada yarın Orta ve Güney Ege Denizi’nde oluşacak fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Orta ve Güney Ege’de rüzgarın, yarın (14.07.2022 Perşembe) günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma (15.07.2022) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
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