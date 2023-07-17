Meteoroloji uyardı: Çarşamba günü sıcaklıklar tekrar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, batı ve güney bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgasının, çarşamba gününden itibaren tüm yurtta hissedileceğini duyurdu. Meteoroloji, vatandaşları 11:00-16:00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün internet sitesinde yaptığı uyarıda, çarşamba gününden itibaren tüm yurdun sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu. Meteoroloji’nin uyarısı şöyle:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen sıcaklıklar (°C):

Ankara: 32-36

İstanbul: 32-35

İzmir: 37-38

Edirne: 38-41

Çanakkale: 34-40

Muğla:39-41

Adana: 35-37

Antalya: 39-41

Kayseri:31-34

Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

(ANKA)