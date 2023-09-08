Meteoroloji uyardı: Bugün ve yarına dikkat

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bugün Ege Bölgesi’nin iç taraflarında ve Karadeniz’in doğusunda sağanak yağış etkili olacak. Yarın İstanbul’da da yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre bugün özellikle Karadeniz Bölgesi’nin orta ve doğu kesimleriyle Ege’nin iç kesimlerinde kuvvetli sağanak görülmesi bekleniyor.

Yarın yağışlar sadece Doğu Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ve İstanbul’da etkili olacak.

METEOROLOJİ’NİN DİKKAT ÇEKTİĞİ ŞEHİRLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli kıyıları, Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.