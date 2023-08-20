Meteoroloji uyardı: Bu haftada da etkili olacak

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre özellikle Marmara Bölgesi’nde kendini gösteren kuvvetli rüzgar yeni haftanın ilk günlerinde de etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurdun batısında bugün kuvvetli rüzgar etkili olacak. Marmara Bölgesi’nin tamamında görülecek olan rüzgar, Ege’de ise İzmir çevresini etkileyecek.

Yeni haftada da rüzgarın salı gününe kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü Karadeniz’in doğusunda yağışlar görülecek.

YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.