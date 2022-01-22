Meteoroloji uyardı, aralıklı kar yağışı bekleniyor

Soğuk havanın etkili olduğu Doğu Anadolu’da Erzincan ve çevresinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve çevrelerinde aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Erzincan ve Bayburt çevrelerinde rüzgar güneyli yönlerden aralıklı ve kuvvetli (40-70 km/saat) fırtına şeklinde esecek.

“Çığ uyarısı”

Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmekte.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiye göre bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan ve Iğdır’da 13, Erzurum’da 22, Kars’ta 29, Ağrı’da 33, Ardahan’da 26, Bayburt’ta 16 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklılar ise sıfırın altında; Erzincan, Ağrı ve Bayburt’ta 3, Erzurum’da 5, Kars’ta 7, Iğdır’da 1, Ardahan’da 5 derece olması öngörülüyor. (İHA)