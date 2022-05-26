Meteoroloji’den kritik sıcaklık uyarısı: Mevsim normallerini aşacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesinde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 27-33, Edirne2de 32-35, Sakarya’da 32-37 derece olması tahmin ediliyor.

(DHA)