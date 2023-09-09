Meteoroloji il il uyardı: Şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur’da yarın öğleden sonra beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı “Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin güneybatı kesimlerinde yarın meydana gelmesi beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji tarafından bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Yarın öğle saatlerinden sonra Muğla’nın iç kesimleri, Antalya’nın batısı, Denizli’nin güneyi ve Burdur çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. (ANKA)