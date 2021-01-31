Meteoroloji Genel Müdürlğü sözleşmeli personel alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 3 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir.

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