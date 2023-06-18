Meteoroloji: Birçok şehirde etkili olacak

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yarın haftanın ilk gününde birçok şehirde sağanak yağış etkili olacak. Güneydoğu Anadolu hariç tüm bölgelerimizde kendini gösterecek yağışlar, haftanın son günlerinde yurdu terk edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre yurdun büyük kısmı yeni haftaya sağanak yağışlarla başlayacak. Bir süredir yurtta kendini gösteren yağışların haftanın ortalarından sonra gücünü kaybedeceği tahmin ediliyor.

PAZARTESİYE DİKKAT

Meteoroloji’nin verilerine göre yarın yurdun güneydoğu kesimleri ve batı kesimlerinin bir kısmı hariç tüm bölgeler yağış alacak. İstanbul’da ve Ankara’da kuvvetli sağanak bekleniyor, İzmir’de ise bugün görülen yağışlar etkisini yarın yitirecek.

BİRÇOK ŞEHİR İÇİN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Samsun çevreleri, Gaziantep’in batısı, Antalya’nın kuzeybatısı ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.