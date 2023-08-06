Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda yarı finalde

Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Şampiyonası erkekler klasik yay kategorisi çeyrek finalinde karşılaştığı Şiliden Ricardo Sotoyu 6-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Milli okçu Mete Gazoz, Almanyanın başkenti Berlin’de devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonasının erkekler klasik yay kategorisinde Şiliden Ricardo Soto ile karşı karşıya geldi.

Mete Gazoz karşılaşmayı 30-24, 27-26, 22-27 ve 29-26 setler sonucu 6-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından milli okçu, yarı finalde Brezilyalı Marcus D’Almeida ile karşı karşıya gelecek. (DHA)