Mesut Özil kamp kadrosuna alındı
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Mesut Özil kamp kadrosuna alındı

Fenerbahçe’nin Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosu belli olurken, yeni transfer Mesut Özil ilk kez takımla beraber kafilede yer aldı.

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ilk kez kadroda yer aldı.
Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı kamp kadrosu şöyle:

“Altay, Harun, Gökhan, Uğur, Nazım, Caner, Novak, Sadık, Lemos, Serdar, Attila, Fatih, Gustavo, Ozan, Mert, Mesut, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse ”

(İHA)

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