Messi’nin dünya kupası fotoğrafı, rekor kırdı
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Messi’nin dünya kupası fotoğrafı, rekor kırdı

Arjantin’in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası’nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi‘nin paylaştığı kupalı fotoğraf, Instagram’da beğenilme rekoru kırdı.

Dünya Kupası’nda üst üste rekorlar kırarak efsane oyuncuları geride bırakan Lionel Messi, turnuvanın ardından farklı kulvarlarda da başarılara imza atmaya devam ediyor.

Messi‘nin Instagram hesabından kupayı kaldırdığı fotoğraf, 57,2 milyon kişi tarafından beğenilerek sosyal paylaşım sitesinde yeni rekorun sahibi oldu.

Instagram’ın önceki en çok popüler paylaşımı, 56,1 milyon beğeniyle “yumurta” fotoğrafı olmuştu. (AA)

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